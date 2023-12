Polignano, Giulia Cavaliere presenta 'L’armonia del tempo' a Il Libro Possibile Caffè

POLIGNANO A MARE - “L’armonia del tempo” è l’opera d’esordio dell’Inner Communication Mentor Giulia Cavaliere. Un libro pratico ed efficace, particolarmente a misura di imprenditori e liberi professionisti alla ricerca della giusta modalità per conciliare vita privata e professionale. E se qualcuno vi suggerisse di rinunciare alla spasmodica sfida di gestire a tutti i costi il vostro tempo, per concentrarvi invece sull‘intensità e sulla qualità di ambedue le dimensioni? Non si tratta di gestire, programmare, né tantomeno controllare ma di vivere appieno ed ascoltarvi.Come mission personale e professionale, la Cavaliere si pone quale mentor efficace nel superamento delle dualità: trovare un’univoca armonia negli ambiti in conflitto del nostro tempo è la chiave di tutto. Ma come fare? Il libro di Giulia Cavaliere ne è proprio la svolta.“La mia mission da sempre è proprio quella di aiutare le persone a rintracciare la sfumatura che fa la differenza. Sì, perché non è tutto bianco o nero. Occorre trovare una sfumatura conciliativa tra tutto, quella che ci contraddistingue, che ci rende unici, differenti e particolari” dichiara la Cavaliere.La stessa, ad esempio, è stata la prima a coniare l’espressione Inner Communication mentor: “Mi sono approcciata allo studio della psicologia da quando avevo 15 anni, per poi intraprendere gli studi in Comunicazione, Media e Pubblicità. A partire da queste prospettive mi sono interessata alla scienza del sé, per conoscere, capire l’animo umano e dare quindi una risposta ai perché alla base dei nostri comportamenti. Così ho intensificato i percorsi di holistic coaching e mindfullness per acquisire ulteriori strumenti che potessi mettere a disposizione degli altri. Ma sentivo che mancava un tassello. Così mi sono addentrata nella tradì mistica andina, approfondendo gradualmente gli aspetti energetici” si presenta la Cavaliere. “Non ho mai sentito di incasellarmi in determinati schemi e ruoli, mentre la figura dell’Inner Communication Mentor descrive proprio in maniera più esaustiva la mia multipotenzialità, personale e al contempo professionale” prosegue.Grande successo sta riscuotendo “L’armonia del Tempo - equilibrare vita personale e business”, che ha già destato interesse e curiosità in chi vuole approfondire e rapportare al proprio vissuto le dinamiche in questione.È possibile acquistare il libro direttamente su Amazon, scrivendo l’apposito titolo.Inoltre, è già in programma la prima presentazione ufficiale del libro: appuntamento al 15 dicembre, a partire dalle 18.30, presso Il Libro Possibile Caffè a Polignano a Mare. A moderare l’incontro saranno l’avvocato Sonia Mastrodascio e la giornalista Tina Raucci. Sarà presente l’autrice, Giulia Cavaliere, con la possibilità di dialogare ed interagire con lei, ponendole ogni quesito e curiosità.