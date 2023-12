'Professioni, Patroni, Preghiere e…', l'ultimo libro di Vittorio Polito

di PIERO LADISA – Vittorio Polito non smette di stupire. Lo storico giornalista barese, nonché una delle penne più apprezzate e di riferimento del Giornale di Puglia, ha pubblicato un nuovo interessante volume. Questa volta a solleticare l’attenzione dell’autore sono state le professioni, i patroni e le preghiere.





In “Professioni, Patroni, Preghiere e…” (pp. 192, Wip Edizioni 2023, € 23) quel connubio tra mestieri e la componente religiosa viene affrontato da Polito con la solita meticolosa ricerca, che lo porta ad analizzare nel dettaglio la storia delle singole professioni: un vero e proprio excursus che permette al lettore di essere ampiamente informato nel dettaglio sulle stesse.





Tra le professioni presenti non poteva mancare quella del navigante che va a collegarsi con il patrono di riferimento, quel San Nicola al quale lo stesso Polito è molto devoto e che lo ha portato a scrivere innumerevoli articoli di giornale e anche un libro (San Nicola, il dialetto barese e… Miracoli, leggende e curiosità. Levante editori 2014). Nelle pagine di riferimento che si intrecciano con la figura del santo di Myra, con quel tocco che Polito sa dare, è presente una citazione di Ada Campione riguardante il rapporto tra lo stesso San Nicola, i naviganti e il mare.





Proprio la Campione, professoressa di Agiografia e di Storia della Chiesa antica presso l’Università degli Studi di Bari, ha curato la prefazione del libro sottolineando quell’attaccamento inscindibile dell’autore con le proprie radici.





All’interno di questo agile volume lo stesso Polito dà spazio anche ad un’altra importante “professione”, che a Bari rappresenta una vera e propria religione laica, quella dello sportivo. E mai come in questo momento, vedendo le sorti poco felici del Bari calcio, ogni tifoso del Galletto leggendo le pagine del libro può rivolgersi al santo di riferimento (San Cristoforo) chiedendo un futuro più radioso e meno problematico per la propria squadra del cuore.





Dalla squadra di calcio del Bari a quella editoriale che ha composto la stesura di questo volume. Oltre ai già citati Vittorio Polito e Ada Campione meritano una menzione particolare anche Marialuisa Sabato e Francesco Signorile. Per la Sabato, artista affermata nel panorama nazionale e internazionale, si tratta dell’ennesimo lavoro che la vede al fianco di Polito. La copertina e le varie rappresentazioni artistiche che aprono ogni capitolo, rappresentanti le ali di angelo in molteplici sfaccettature, permettono alla Sabato di dare valenza a quel lavoro al quale ha dedicato e continuare a dedicare la maggior parte della sua carriera.





Francesco Signorile ha invece curato le traduzioni in dialetto barese delle singole preghiere che si trovano al termine di ogni capitolo. Signorile, amante della tradizioni e della storia di Bari, è stato tra gli autori di un certosino lavoro che nel 2020 ha portato alla stesura del dizionario Barese-Italiano e Italiano-Barese dal titolo “Per non dimenticare”.