Serie B, il Bari pareggia 1-1 con la Sampdoria al Luigi Ferraris

- Quinto pareggio esterno del Bari in questo campionato. I biancorossi impattano 1-1 con la Sampdoria al “Luigi Ferraris” nella diciannovesima e ultima giornata di andata di Serie B. All’ 1-0 dei galletti realizzato al 34’ del secondo tempo da Sibilli, i blucerchiati replicano col pareggio siglato al 92’ da Esposito. Per l’attaccante dei pugliesi Sibilli sesta rete in questa stagione. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Pasquale Marino che è al decimo posto in classifica con 23 punti insieme alla Reggiana e alla Sampdoria.