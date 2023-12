Serie A, Inzaghi frena il Diavolo: finisce 2-2 all'Arechi

Us Salernitana 1919 fb

- Nuovo passo falso per il Milan che a Salerno pareggia 2-2 contro la Salernitana. Il Diavolo passa in vantaggio con Tomori al 17' che incorna il pallone su cross di Leao. La Salernitana trova il pari con Fazio che su angolo di Candreva batte Maignan di testa. Nella ripresa i padroni di casa completano il sorpasso con Candreva che, servito da Kastanos, supera Maignan sul primo palo. Il pareggio rossonero arriva al fotofinish al minuto 90' con Jovic che, appena entrato, fa partire un tiro di collo dopo un bel dialogo con Giroud. Il pareggio dell'Arechi serve più alla Salernitana impantanata in zona retrocessione rispetto al Milan, che si allontana dalla vetta della classifica con la panchina di Pioli che non è più solida come in passato.