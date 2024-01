Bari si illumina con il Capodanno: Ermal Meta, Coez e Frah Quintale accendono Piazza Libertà

BARI - Bari ha dato il benvenuto al nuovo anno con una spettacolare celebrazione in Piazza Libertà. Alle 22 è iniziato il concertone, che ha visto sul palco tre artisti di grande calibro per l'edizione 2023.Il cantautore Ermal Meta è tornato a casa con emozionanti esibizioni, rappresentando un punto di riferimento nel panorama pop-rock italiano. Il suo nuovo singolo "Male più non fare" feat. Jake la Furia ha dominato le rotazioni radiofoniche nelle settimane precedenti, anticipando l'uscita dell'album.Coez e Frah Quintale, considerati pionieri del crossover tra rap e cantautorato, hanno portato energia al palco. Con l'album "Lovebars", hanno dimostrato la loro versatilità, conquistando il disco d'oro, mentre il singolo "Alta Marea" ha ottenuto la certificazione platino, dominando l'estate passata. La tappa a Bari è stata la loro prima performance insieme, preludio al prossimo "Lovebarstour" che inizierà a gennaio.La festa in piazza è proseguita fino a notte fonda con un esclusivo dj set curato da Radio Norba in collaborazione con Radio 105. Mariasole Pollio e Marco Guacci hanno condotto la serata, trasmessa in diretta su Telenorba e Radio Norba, con collegamenti live su Canale 5 da Genova. Un Capodanno indimenticabile che ha unito la musica, l'energia e la gioia di accogliere il nuovo anno.