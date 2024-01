'Ambassador Calvisius', un nuovo riconoscimento per il ristorante 'Porta de Mä' di Monopoli

MONOPOLI (BA) - Quando le eccellenze si incontrano a tavola il risultato è assicurato. A Monopoli si è celebrata l’arte della cucina con un riconoscimento di assoluto valore internazionale che è stato consegnato al ristorante Porta de Mä che sinora si è fatto apprezzare sul territorio per aver proposto solo prodotti ittici a km. 0 pescati da proprie imbarcazioni che garantiscono primissima scelta e assoluta qualità. - Quando le eccellenze si incontrano a tavola il risultato è assicurato. A Monopoli si è celebrata l’arte della cucina con un riconoscimento di assoluto valore internazionale che è stato consegnato al ristorante Porta de Mä che sinora si è fatto apprezzare sul territorio per aver proposto solo prodotti ittici a km. 0 pescati da proprie imbarcazioni che garantiscono primissima scelta e assoluta qualità.





Situato nel cuore del centro storico di Monopoli, in Piazza Garibaldi 21 ad un passo dal vecchio mercato del pesce, e affacciato sull'antico porticciolo, Porta De Mä è un ristorante che unisce mare e tradizione. Grazie alla freschezza dei prodotti ittici di Mare Gioioso, propone piatti che esaltano la qualità della materia prima e puntano sulla valorizzazione dei prodotti locali, con qualche influenza oltreconfine. Dai menù degustazione fino ai piatti di mare, passando per le specialità crude e la selezione di caviale: accomodarsi ai suoi tavoli significa intraprendere un lungo viaggio di gusto lungo le rotte ed i sapori del mare. Le pietanze sono studiate nei minimi dettagli e garantiscono un'esperienza sensoriale che lascia un'impronta indelebile nella memoria gustativa dei clienti. Daniele Lopriore è il giovanissimo chef di Porta De Mä. Cresciuto con le conoscenze ed i consigli di diversi chef stellati, fa del recupero della tradizione in cucina e della valorizzazione delle eccellenze del territorio i suoi cardini, senza disdegnare preparazioni e sapori provenienti da lontano.

Per questi motivi Porta De Mä è stato selezionato dalla Agroittica Lombarda, il più grande allevamento di storioni in Europa, per fregiarsi del riconoscimento di Ambassador Calvisius "per aver interpretato e personificato i valori Calvisius quali l’eccellenza, l’etica e la sostenibilità ambientale", ha spiegato il direttore vendite Luigi Mondini alla consegna della targa al ristorante di Monopoli. Gli Ambassador sono i ristoranti e gli chef che realizzano piatti con il caviale seguendo però la propria filosofia di cucina, sia a livello etico che creativo. Queste poche eccellenze oltre che in Italia si possono trovare anche in Spagna e Francia. Il caviale della Calvisius è prodotto nella Bassa Pianura Bresciana nel più grande allevamento di storioni in Europa per i suoi sessanta ettari di estensione e che si è fatto apprezzare in tutto il mondo per le specie allevate che costituiscono un’importante riserva genetica che viene attentamente preservata dall’azienda e resa disponibile per piani di ripopolamento faunistico.

Porta de Mä è il nuovo progetto ristorativo del Gruppo Mare Gioioso. "Nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti di qualità per portare a tavola il meglio che il mare possa offrire esaltato dal talento e all’esperienza dei nostri chef" spiega Sebastiano Gioioso ideatore di questo interessante progetto ristorativo insieme al figlio Mario. "Diventare Ambassador Calvisius è un grande orgoglio per noi perché certifica il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. Siamo felicissimi di collaborare con un brand così prestigioso, sinonimo di qualità ed eccellenza, e siamo orgogliosi per questo riconoscimento perché abbiamo sinora offerto un’esperienza gastronomica unica, dove il caviale e il pesce a km 0 si fondono armoniosamente per deliziare i palati più raffinati. Questo nostro gioiello culinario, immerso nella tradizione marittima della zona, è diventato il punto di riferimento per coloro che cercano l'eccellenza a tavola a base di pesce. Celebriamo il patrimonio ittico locale in un viaggio sensoriale che trasforma ogni pasto in un'esperienza indimenticabile, rendendo questo luogo una tappa imperdibile per gli amanti della buona cucina".