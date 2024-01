America 2024, Trump vince primarie nel New Hampshire: è a un passo dalla corsa alla Casa Bianca

(Consolidated News Photos/Shutterstock)

Donald Trump ha ottenuto una vittoria significativa alle primarie repubblicane, conquistando oltre il 50% dei voti nel New Hampshire, avvicinandosi così alla nomination per la Casa Bianca. Questo lo rende il primo candidato Gop non in carica dell'era moderna a vincere sia l'Iowa che il Granite State. Nonostante il distacco dalla sua unica rivale, Nikki Haley, sia inferiore al 20% dei sondaggi pre-elettorali, il risultato del voto è stato del 54,6% a 43,6%, con l'82% delle schede scrutinate.La vittoria rafforza la convinzione di Nikki Haley di rimanere in gara, dichiarando che la competizione è "una maratona, non uno sprint". Nonostante il risultato positivo in New Hampshire, Trump dovrà affrontare sfide, con Haley che promette una forte performance nella prossima tappa elettorale in South Carolina, dove è in svantaggio di circa 30 punti.Sul fronte democratico, Joe Biden ha vinto le primarie dem in modo schiacciante, anche se il suo nome non era sulla scheda, grazie a una campagna "write-in". La sua campagna si è espressa fiduciosa riguardo alla nomination e ha considerato Trump come l'avversario più vulnerabile nelle elezioni generali. Tuttavia, Trump ha mostrato insofferenza per Haley, suggerendo che dovrebbe lasciare la corsa per evitare sprechi finanziari. Nel suo discorso di vittoria, Trump ha deriso Haley e insinuato minacce nei suoi confronti.La situazione politica negli Usa è quindi in evoluzione, con Trump proiettato verso la nomination repubblicana, mentre il confronto con Biden si configura come un elemento chiave nelle elezioni generali, con le tensioni che emergono anche all'interno del partito repubblicano.