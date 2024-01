Salignano, Lea Cosentino presenta 'Tutta la verità'

SALIGNANO - Il 26 gennaio 2024 alle ore 18:30 presso la Torre Cinquecentesca di Salignano, nel Comune di Castrignano del Capo, si presenta il libro "Tutta la Verità", di Lea Cosentino (Pensa editore, Lecce).L'evento è promosso dall'assessore alla cultura Giulia Chiffi e vedrà la partecipazione della dottoressa Gisella della Monaca, ex addetta stampa di Lea Cosentino e dell’avvocato Carlo Ciardo, che dialogherà con l’autrice. Saluti istituzionali del sindaco Francesco Petracca.In questo volume Lea Cosentino, ex Direttore Generale della ASL di Bari, racconta un periodo significativo della propria vita, segnato da traguardi professionali importanti e da una vicenda giudiziaria complessa.Partendo dalla sua nomina a Direttore Generale, l'opera ripercorre momenti di ascesa professionale e personale, ma anche di difficoltà, tra cui gli arresti domiciliari, le successive indagini e i processi, ma anche la malattia.L’intera vicenda offre una visione critica sul sistema giudiziario italiano e sull’impatto devastante che l’accanimento mediatico può avere sulla persona.“Tutta la verità” è la storia di una sfida umana, affrontata dalla prima donna manager di una ASL pugliese, che ha anche pagato il prezzo di essere una giovane e bella donna in carriera.Arrestata per una frase che non ha mai pronunciato, Cosentino ricostruisce i fatti accompagnandoli a un minuzioso lavoro di citazioni dagli articoli della stampa di quegli anni.Un appuntamento da non perdere, per approfondire una vicenda che ha avuto una grossa risonanza mediatica nel recentissimo passato e per conoscere meglio il lato più umano di colei che era stata ribattezzata come “Lady ASL”.