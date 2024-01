Grave incidente a Ceglie Messapica: auto in fiamme sulla Provinciale per Villa Castelli





Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che sono riusciti a spegnere l'incendio. Le autorità competenti, tra cui il 118 e la Polizia Locale, sono giunte immediatamente sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e avviare le indagini.

CEGLIE MESSAPICA - Ieri sera, sulla provinciale per Villa Castelli a Ceglie Messapica, si è verificato un grave incidente stradale. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il conducente abbia perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro un muretto a secco. In seguito all'impatto, la macchina è andata in fiamme. Fortunatamente, il conducente è riuscito a liberarsi in tempo, evitando di restare imprigionato tra le fiamme.