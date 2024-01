Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide in Australia, Lorenzo Musetti perde in tre set, 6-3 6-7 7-5 con il kazako Alexander Bublik, viene eliminato ed è numero 15 al mondo nella Classifica ATP. Bublik si qualifica per la semifinale. L’ americano Sebastian Korda vince 6-4 6-4 con l’ australiano Christopher O’ Connell. L’ inglese Jack Draper prevale 6-1 6-4 sull’ altro americano Tommy Paul. Il ceco Jiri Lehecka si impone 6-4 7-5 sul cileno Nicolas Jarry.