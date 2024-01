Facoltà di Medicina a Taranto, Galante chiede la convocazione del tavolo: 'Accelerare le procedure per i concorsi'

Il capogruppo del M5S Marco Galante chiede la convocazione di una nuova riunione del tavolo sul corso di laurea in Medicina a Taranto, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" Stefano Bronzini, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro, dell’assessore alla formazione e lavoro Sebastiano Leo, del direttore generale Asl Taranto Gregorio Colacicco e del presidente della Scuola di Medicina di Uniba, il preside professor Alessandro Dell’Erba. Il capogruppo del M5S Marco Galante chiede la convocazione di una nuova riunione del tavolo sul corso di laurea in Medicina a Taranto, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" Stefano Bronzini, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro, dell’assessore alla formazione e lavoro Sebastiano Leo, del direttore generale Asl Taranto Gregorio Colacicco e del presidente della Scuola di Medicina di Uniba, il preside professor Alessandro Dell’Erba.





"In bilancio di previsione - dichiara Galante - dopo un percorso durato anni, sono stati stanziati oltre 51 milioni 500.000 euro per l’intera programmazione del corso di laurea di Medicina nel capoluogo ionico nell’ambito del consolidamento del Dipartimento Biomedico. È necessario bandire i primi concorsi con le risorse già a disposizione. Serve programmare il piano assunzionale di docenti, ricercatori e tecnici, per completare l'organico necessario a strutturare il Dipartimento. Per questo chiedo se sia stato previsto un cronoprogramma con la partecipazione delle parti coinvolte e i rappresentanti anche regionali, al fine di rendere operativa in tempi stretti l’operatività della Scuola".