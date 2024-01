Francavilla Fontana, avviso pubblico per l’accesso alle attività sportive e riabilitative in piscina



L'Amministrazione Comunale ha approvato un avviso pubblico per consentire a persone in condizione di fragilità fisica, economica e sociale di usufruire gratuitamente delle attività sportive e riabilitative in piscina.





"Con questo bando – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Bellanova – proseguiamo il nostro lavoro per l’inclusione e offriamo alle persone con disabilità, agli anziani ed ai minori con difficoltà economiche non solo una occasione per prendersi cura del corpo, ma anche per socializzare. Il tutto sotto l’occhio vigile di personale specializzato".

55 posti sono riservati all’utenza con disabilità. Nella formulazione della graduatoria di questi ultimi avranno precedenza le persone con una percentuale di disabilità più elevata o che vivono in un nucleo familiare dove sono presenti altri disabili.

Altri 10 posti sono rivolti all’utenza anziana con più di 65 anni per lo svolgimento di ginnastica dolce. In questo caso avranno precedenza gli anziani che vivono da soli o in un nucleo familiare dove sono presenti persone con disabilità.

I restanti 15 posti sono riservati a minori che vivono una condizione di disagio economico certificato da una attestazione ISEE sino a 3000 euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato nelle ore 12.00 di venerdì 23 febbraio.

L’avviso pubblico e la modulistica sono disponibili sul sito internet istituzionale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0831820404.