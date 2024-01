Studentessa francese morta a Lecce: nessuna violenza sessuale accertata

LECCE - La tragica morte della studentessa francese di 21 anni, avvenuta il 22 ottobre 2023 nella sua casa a Lecce, prende una svolta inaspettata secondo quanto riportato dagli accertamenti della Polizia. Contrariamente alle prime ipotesi di violenza sessuale, sembra che la giovane avesse avuto un rapporto consenziente con un 19enne, risultato essere il suo indagato per istigazione al suicidio e violenza sessuale.La ragazza aveva lasciato un messaggio alla famiglia e al fidanzato confessando di non voler più vivere. L'indagine ha rivelato che, tre giorni prima della sua morte, la studentessa aveva incontrato lo studente del Brindisino in un locale e aveva successivamente avuto un rapporto sessuale occasionale con lui. Nonostante avesse menzionato una violenza sessuale al pronto soccorso, la giovane non presentò denuncia.Le indagini condotte dalla Polizia, che hanno incluso l'analisi dei cellulari dei due ragazzi, il percorso prima dell'arrivo a casa della ragazza e testimonianze degli amici, non hanno rivelato elementi che suggeriscano una connessione causale tra il rapporto sessuale e il suicidio. I medici hanno dichiarato che la ragazza sembrava confusa durante la visita al pronto soccorso.La Procura di Lecce ora dovrà decidere se chiedere l'archiviazione del fascicolo d'indagine, tenendo conto anche del precedente tentativo di suicidio della vittima avvenuto in Francia, secondo una testimonianza fornita dai genitori della giovane.