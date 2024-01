Nicola Roncone ricorda Vito Antonio Di Cagno, sindaco di Bari e poeta dialettale

È stato pubblicato in edizione speciale, numerata e fuori commercio, un interessante testo di Nicola Roncone «Vito Antonio Di Cagno, Sindaco di Bari e poeta dialettale», edito dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato di Bari (Progettazione, grafica e stampa delle Officine Grafiche 3AR di Modugno (BA).Il volume, con Presentazione di Pasquale Corsi e Introduzione di Domenico Lassandro, illustra con dovizia di particolari notizie relative a Vito Antonio Di Cagno (1897-1977), alla poesia ed alle espressioni dialettali baresi e alla fraseologia sapienziale del popolo barese.La pregevole pubblicazione, non destinata alla circolazione commerciale è dedicata all’illustre professionista barese, è corredata da indici dei termini dialettali, analitico ed anche da una nutrita bibliografia. Buona parte del testo è riservato al nostro dialetto ed ai grandi e numerosi poeti che hanno cantato Bari: da Francesco Saverio Abbrescia fino ai giorni nostri. Molte pagine di questo testo sono state dedicate ai detti sapienziali popolari baresi di Di Cagno. Per non parlare delle numerose note e riflessioni che l’autore riporta nella sua rassegna.Vito Antonio Di Cagno, avvocato, imprenditore e uomo politico è stato Sindaco di Bari, presidente della SME, di Finelettrica, quindi presidente dell’ENEL (1963-1973). Nel 1967 fu insignito della onorificenza di Cavaliere del Lavoro.Si dedicò con grande impegno all’attività professionale nel campo del Diritto Civile, quindi alla politica dal 1944-45 e nel 1946 fu eletto, per la Democrazia Cristiana, Sindaco di Bari e governò la città con avvedutezza dal 1946 al 1952, ricoprendo anche importanti cariche. Di Cagno aveva un carattere gioviale e, spesso, andava a “vizzie” con un gruppo di amici che egli descrisse in un suo libro “Figure, episodi, colore locale”. La sua passione era creare versi in dialetto barese e spesso fu vero poeta, entrando di diritto fra i Baresi che Pasquale Sorrenti (1927-2003) ricorda nel suo libro “I Baresi” (Tipolitografia Mare). Anche chi scrive ha ricordato l’illustre personaggio nel suo saggio “Baresi Doc” (WIP Edizioni, 2021).Tra le sue opere “Acquanne pozze… cande!” (G. & C. Resta, 1951), una raccolta di poesie dialettali baresi che Carlo Russo- Frattasi, definisce: «Sua materia poetica non sono mai le cose, anche immense e memorabili, né le astrazioni. Sua materia poetica sono in tutto e soltanto le persone: quelle della sua vita, della sua giornata, del suo paese. Accanto ad essa sosta e sorride il poeta; e qualche volta piange».Ed a proposito dei dialetti, Pasquale Corsi, scrive, tra l’altro, nella presentazione che «Non a caso è sotto gli occhi di tutti il crescente degrado dell’italiano, per fare un esempio, infarcito di anglicismi di conio commerciale e tecnologico. Tralascio ogni altra considerazione, che lascio agli esperti. Mi basta osservare però, che nonostante tali tendenze che sembrano inarrestabili, sussiste a tutti i livelli e, quindi, anche in riferimento ai dialetti la necessità di porre un freno alla globalizzazione selvaggia ed ai linguaggi “bastardi” che fanno ad essa corteo. È ormai riconoscibile l’esigenza di recuperare nuovi equilibri, che salvaguardino le identità, senza per questo rifiutare una pluralità di registri linguistici e di culture. In realtà solo chi ha una razionale e convinta percezione della propria identità può rispettare e comprendere le identità altrui. Ciò spiega la rinnovata attenzione attuale per i dialetti, dettata non dalle luci crepuscolari di un malinconico tramonto, da dai colori di una auspicabile rinascita».Grazie a Nicola Roncone, appassionato bibliofilo e profondo conoscitore di Bari, per questo ulteriore contributo culturale alla conoscenza di un Barese DOC, indiscusso protagonista della vita politica barese e illustre poeta dialettale.In copertina immagine di Bari Vecchia di Francesco Vacca.