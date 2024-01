Serie A, il Lecce ko 1-0 con la Lazio all'Olimpico

Ss Lazio fb





Nel secondo tempo al 5’ Pedro dei biancocelesti sfiora la rete. Al 13’ la Lazio passa in vantaggio con Felipe Anderson, conclusione di destro in diagonale. Al 15’ Gonzalez dei giallorossi pugliesi sfiora il pareggio. Al 92’ Immobile della squadra dii Maurizio Sarri non concretizza una buona occasione. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 21 punti. La Lazio è quarta con 33 punti insieme alla Fiorentina.

- Quinta sconfitta esterna del Lecce. I salentini perdono 1-0 con la Lazio all’ “Olimpico” di Roma nella ventesima giornata, la prima di ritorno di Serie A. Nel primo tempo al 31’ Kaba dei salentini va vicino al gol. Al 33’ Pongracic del Lecce di testa non riesce a schiacciare in porta.