Taranto, giovedì 25 gennaio 'Rach 3' al Teatro Orfeo con l'Orchestra della Magna Grecia

TARANTO - Giovedì 25 gennaio alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto: "Rach 3". E' il nono appuntamento della Stagione Eventi musicali 2023/2024, con musiche di Rachmaninov e Beethoven eseguite al pianoforte da Evelyne Berezovsky accompagnata dall'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.





Dopo il recente successo registrato con Nada (fra musica e parole) e Ola Onabulé (Anima Soul), un altro programma musicale straordinario nel quale saranno eseguiti il "Piano Concerto n. 3" (Rachmaninov) e la "Sinfonia n. 7" (Beethoven).

La Stagione 2023/2024 a cura dell’Orchestra della Magna Grecia e il Comune di Taranto, è promossa in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, assieme ad attività e istituzioni di prestigio del territorio: BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.

La pianista russa Evelyne Berezovsky, inizia lo studio del pianoforte a cinque anni e debutta a sette anni con un concerto nella Chiesa di St. Luke a Londra. Giovanissima, si esibisce nelle sale da concerto più importanti in Inghilterra, Russia, Germania, Francia, Olanda, Norvegia e Giappone. All’età di undici anni il suo debutto con orchestra (Concerto per pianoforte K 415). Collabora con il padre, Boris Berezovsky, esegue il Concerto Doppio di Mozart con l’Orchestra Sinfonica Nazionale d’Olanda, e sempre con lo stesso programma si esibisce in Giappone al Mozart Festival di Tokyo con i Tokyo Mozart Players.

Evelyne Berezovsky ha frequentato le masterclasses di Andras Schiff, Elisso Virsaladze e Pascal Devoyon. Tra i suoi impegni: il Winchfield Festival, il Konzerthaus di Berlino, il Museo für Kunst und Gewerbe ad Amburgo, e tournée in Giappone negli Stati Uniti.