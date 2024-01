'Gjeneral Gramafoni', una storia di resistenza: venerdì 26 gennaio al Cineforum di Lecce la pellicola restaurata con il sostegno della Regione Puglia

- La storica relazione tra Italia e Albania protagonista per una sera al Cineporto di Lecce. Venerdì 26 gennaio, per la prima volta in terra salentina, sarà presentato al pubblico Gjeneral Gramafoni, film del 1978 di Viktor Gijka: un classico del cinema albanese ma soprattutto una storia di resistenza, che racconta una parte della nostra storia troppo spesso dimenticata, quella dell’occupazione in terra balcanica durante l’epoca fascista.