Aeronautica militare: trasporto medico urgente da Reggio Calabria a Bari

BARI - Ieri sera, un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino è intervenuto in una missione di trasporto medico d'urgenza per salvare un paziente di 61 anni, in condizioni critiche, dall'aeroporto di Reggio Calabria a quello di Bari Palese. L'intervento è stato attivato su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria presso la Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare specializzata nella gestione di missioni di emergenza.La prontezza operativa del 31° Stormo è stata determinante per accorciare i tempi di trasferimento del paziente, che doveva essere spostato dall'Ospedale di Locri al Policlinico di Bari. La tempestiva risposta dell'Aeronautica Militare ha permesso di garantire al paziente le cure necessarie nel minor tempo possibile.Questo intervento sottolinea il ruolo cruciale delle Forze Armate nel fornire supporto immediato in situazioni di emergenza sanitaria, contribuendo a preservare vite umane attraverso il trasporto rapido e sicuro dei pazienti.