Caprarica di Lecce, venerdì 16 febbraio terzo appuntamento teatrale per la rassegna 'Palpito' con 'Orlando - Furiosamente Solo Rotolando'

CAPRARICA DI LECCE (LE) - Terzo appuntamento, venerdì 16 febbraio (alle 20.45), per "Palpito", rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano e organizzata da "Chiari di Luna" per il Comune di Caprarica di Lecce presso la Chiesa del Crocifisso. Lo spettacolo in cartellone stavolta è "Orlando - Furiosamente Solo Rotolando", di Enrico Messina e Alberto Nicolino, il primo protagonista anche sul palco. - Terzo appuntamento, venerdì 16 febbraio (alle 20.45), per "Palpito", rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano e organizzata da "Chiari di Luna" per il Comune di Caprarica di Lecce presso la Chiesa del Crocifisso. Lo spettacolo in cartellone stavolta è "Orlando - Furiosamente Solo Rotolando", di Enrico Messina e Alberto Nicolino, il primo protagonista anche sul palco.





Camicia bianca, una tromba e uno sgabello. E’ tutto quel che serve per raccontare le vicende dei paladini di Carlo Magno e dei terribili Saraceni: accampamenti, cavalieri, dame, duelli, incantagioni, palazzi, armature, destrieri… Un vortice di battaglie e inseguimenti il cui motore è sempre la passione, vera o presunta, per una donna, un cavaliere, un ideale. Riscoprire il piacere della fabulazione e della fascinazione della parola, il senso di ascoltare delle storie e di ascoltarle assieme ad altri. Arte un tempo assai familiare alla nostra cultura, ormai trascurata se non del tutto dimenticata. Così le parole dei canti e delle ottave di Ariosto prendono nuova vita, un po’ tradite un po’ ri-suonate, e la narrazione avanza tra guizzi di folgorante umorismo e momenti di grande intensità, mescolando origini, tradizioni e dialetti.

Ticket d’ingresso 5 euro, info e prenotazioni al 3208241031, prenotazioni online su diyticket.it.