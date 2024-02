Ostuni, mercoledì 14 febbraio a Palazzo Roma il film 'Romeo è Giulietta'

OSTUNI (BR) - Palazzo Roma ad Ostuni, in questa romanticissima settimana, apre eccezionalmente anche mercoledì 14 per celebrare l’amore. Il film protagonista di questa settimana è "Romeo è Giulietta", ultima produzione di Giovanni Veronesi che sarà in programmazione nel Salotto cinematografico di Ostuni mercoledì 14, sabato 17 e domenica 18 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00. - Palazzo Roma ad Ostuni, in questa romanticissima settimana, apre eccezionalmente anche mercoledì 14 per celebrare l’amore. Il film protagonista di questa settimana è "Romeo è Giulietta", ultima produzione di Giovanni Veronesi che sarà in programmazione nel Salotto cinematografico di Ostuni mercoledì 14, sabato 17 e domenica 18 febbraio alle ore 18:00 e alle ore 20:00.





La pellicola, interpretata da Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi e Margherita Buy, racconta la storia di Vittoria, una giovane attrice che viene umiliata da un celebre e cinico regista durante un provino per il ruolo di Giulietta. La ragazza non demorde e decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare al regista tutto il suo talento: Vittoria diventa quindi Fabio e si esibisce nei panni di Romeo.

Ma proprio quando convince tutti e viene presa per la parte, invece di rivelare la sua vera identità e prendersi la sua rivincita, Vittoria accetta il ruolo. Da quel momento, Vittoria diventa Fabio. D’altronde Vittoria è un’attrice di talento, non le sembra poi così complicato interpretare una parte sia sul palco che dietro le quinte. Almeno fino a quando il suo fidanzato non viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio: riuscirà Vittoria a nascondere la sua identità anche a lui e a dimostrare così il suo sconfinato talento? Il tutto mentre vestendo i panni di un’altra persona – e di un altro genere – si ritrova a scoprire molte cose su sè stessa, ma soprattutto sulle persone che la circonda.

Venerdì 16 la programmazione cinematografica è sospesa in favore di un imperdibile appuntamento musicale: Io che amo solo te, con Serena Spedicato, Vince Abbracciante, Nando di Modugno e Giorgio Vendola. Il progetto nasce dal desiderio di raccontare una delle pagine più significative della Genova degli anni ’60 e ripercorrere le vite, le storie e le canzoni dei cantautori genovesi. Intellettuali e poeti prima che cantanti, alternativi nei valori e negli stili, ispirati dal jazz, la filosofia esistenzialista e gli chansonniers francesi, hanno esplorato e raccontato l’amore e l’esistenza come mai prima.





INFORMAZIONI:





Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).