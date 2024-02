Scossa di terremoto nell'Adriatico: numerose segnalazioni nel barese, magnitudo di 4,8

BARI - Questa mattina, la Puglia è stata scossa da una forte scossa di terremoto che ha fatto tremare il Barese, generando preoccupazione tra i residenti della regione. Numerosissime segnalazioni sono giunte alle autorità locali, con molti cittadini che hanno avvertito il sisma. Secondo i primi dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto una magnitudo di 4,8 gradi.L'epicentro del terremoto è stato individuato nel mare Adriatico, al largo delle coste pugliesi. Nonostante la magnitudo relativamente elevata, al momento non sono stati segnalati danni gravi o persone ferite. Tuttavia, l'evento sismico ha generato un'ondata di apprensione tra la popolazione locale, che resta in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.Le operazioni di monitoraggio e valutazione del rischio sismico sono in corso per verificare eventuali danni strutturali o altre conseguenze legate alla scossa.