Taranto, Scalera incontra il direttore dell’Asl Colacicco e il direttore del Distretto Socio Sanitario TA2 Rossi

TARANTO - “Questa mattina ho incontrato il Direttore dell’Asl, il Dott. Gregorio Colacicco e il Dott. Gianrocco Rossi, il nuovo Direttore del Distretto Socio Sanitario TA2". Così in una nota il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (la Puglia Domani)."Durante il proficuo incontro - prosegue Scalera -, sono stati toccati vari temi, progetti e lavori che verranno realizzati nel breve tempo possibile nel nostro territorio, tra i quali; la questione dell’insonorizzazione dei pannelli che si trovano nella parte esterna del PTA di Mottola, un problema che ho affrontato a settembre scorso e che, provocava seri problemi ai mottolesi, soprattutto dal punto di vista dell’inquinamento acustico. Il direttore Colacicco, mi ha rassicurato che la ASL è in attesa di ricevere dalla ditta incaricata dei lavori, il preventivo definitivo per dare inizio ai lavori nel breve tempo possibile"."Altro tema importante che abbiamo affrontato - spiega - sono i fondi PNRR, con le misure 5 e 6, sono state realizzate 17 Case di Comunità, le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a fare parte del Servizio Sanitario Regionale nei Comuni di; Taranto, Palagiano, Mottola, Massafra, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Castellaneta, Crispiano, Pulsano, Manduria, Torricella, Sava, Grottaglie, San Marzano Di San Giuseppe, San Giorgio Ionico e Maruggio, 6 COT (Centri Operativi Territoriali) nei Comuni di; Taranto, Massafra, Martina Franca, Ginosa, Manduria e Grottaglie e inoltre verrà rafforzato l'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture con gli ospedali di Comunità nei Comuni di; Massafra, Ginosa, Castellaneta e Martina Franca"."Concludendo, la Direzione della ASL ha chiarito definitivamente la situazione della Neuropsichiatria Infantile, confermando comunque l’apertura del servizio presso il PTA di Mottola, mentre due giorni alla settimana, saranno dedicati al Comune di Ginosa” conclude Scalera.