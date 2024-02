Taranto, legge su ristrutturazione edilizia, Di Cuia presenta mozione: 'Consiglio comunale adotti delibera per dar seguito alla legge'

TARANTO - "Lo scorso dicembre il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge sulla ristrutturazione edilizia: un provvedimento molto atteso da operatori, amministratori locali e cittadini, ma che richiede, per entrare a pieno regime, degli adempimenti da parte dei Comuni. Sono loro i veri protagonisti del nuovo assetto normativo che prevede incentivi volumetrici per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente" si legge in una nota stampa a cura del consigliere regionale e comunale a Taranto di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia. - "Lo scorso dicembre il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la legge sulla ristrutturazione edilizia: un provvedimento molto atteso da operatori, amministratori locali e cittadini, ma che richiede, per entrare a pieno regime, degli adempimenti da parte dei Comuni. Sono loro i veri protagonisti del nuovo assetto normativo che prevede incentivi volumetrici per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente" si legge in una nota stampa a cura del consigliere regionale e comunale a Taranto di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.





"Ai Comuni, infatti, spetta il compito di definire e individuare le aree di intervento della legge all’interno del territorio comunale. Perciò, ho depositato una mozione affinché il sindaco e la Giunta di Taranto si attivino per dare corso all'iter amministrativo finalizzato all'adozione della delibera di consiglio comunale con la quale andrà individuata la perimetrazione e la definizione degli ambiti edificati in cui consentire gli interventi in questione. È un passaggio indispensabile perché la legge esplichi i suoi importanti effetti che daranno un impulso significativo all’economia del territorio. Perciò, mi auguro che venga inserita nell’ordine dei lavori il prima possibile e che trovi la condivisione dei colleghi per dare una risposta seria al settore edilizio e a tutti i cittadini di Taranto" si legge ancora nella nota stampa a cura del consigliere regionale Massimiliano Di Cuia.