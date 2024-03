Spaghetti all'assassina conquistano il New York Times: la tradizione barese sbarca Oltreoceano

courtesy NyTimes.com





NEW YORK - Un piatto semplice, nato dalla tradizione culinaria barese, conquista le pagine del New York Times: gli Spaghetti all'assassina sono stati consacrati dal quotidiano americano come un must della cucina italiana moderna."Questo piatto di pasta piccante in una pentola è comune nei menu di Bari, in Italia, ma può essere facilmente preparato a casa", scrive il giornalista Steven Raichlen, descrivendo la ricetta e le sue due possibili origini.La prima versione narra di uno chef distratto che lasciò accidentalmente cuocere la pasta finché la salsa non si bruciò, mentre la seconda attribuisce il nome "all'assassina" alla piccantezza "assassina" del piatto.La particolarità degli Spaghetti all'assassina sta proprio nel metodo di cottura: la pasta viene trattata come un risotto, tostata in olio con aglio, peperoncino e concentrato di pomodoro, e poi cotta lentamente con brodo di pomodoro fino a raggiungere una consistenza quasi croccante e un colore bruno intenso.Bari è famosa per la versione "extra piccante", ma il New York Times suggerisce di adattare la quantità di peperoncino a proprio gusto, per rendere il piatto più o meno delicato.L'approdo degli Spaghetti all'assassina sulle pagine del New York Times è un importante riconoscimento per la tradizione culinaria barese e pugliese, e un'occasione per far conoscere al mondo intero un piatto semplice, saporito e unico nel suo genere.