Alberobello: mostra fotografica celebra il Cimitero monumentale e la sua digitalizzazione

Ricercare i defunti

Consultare le mappe del cimitero

Gestire le lampade votive

Inviare fiori

Prenotare servizi cimiteriali

Un cimitero all'avanguardia



La digitalizzazione del Cimitero di Alberobello lo rende un esempio di innovazione e di attenzione al decoro e alla fruibilità di un luogo sacro. Un passo avanti importante che valorizza il patrimonio storico e culturale della città e offre ai cittadini un servizio moderno e funzionale.



La mostra è visitabile dal 21 marzo al 2 aprile 2024, dalle 18:00 alle 20:00. Ingresso libero.



Per maggiori informazioni: La digitalizzazione del Cimitero di Alberobello lo rende un esempio di innovazione e di attenzione al decoro e alla fruibilità di un luogo sacro. Un passo avanti importante che valorizza il patrimonio storico e culturale della città e offre ai cittadini un servizio moderno e funzionale.La mostra è visitabile dal 21 marzo al 2 aprile 2024, dalle 18:00 alle 20:00. Ingresso libero.





Comune di Alberobello: [URL non valido rimosso]

ALDILAPP: https://aldilapp.it/

Inoltre:





Il Cimitero di Alberobello celebra quest'anno il 120° anniversario dalla sua inaugurazione.

È il secondo cimitero in Puglia ad essere stato digitalizzato.

Ufficio Stampa Comune di Alberobello



Tel. 080 4036211



e-mail: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it Ufficio Stampa Comune di AlberobelloTel. 080 4036211e-mail: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

ALBEROBELLO - Questa sera alle 18:30 presso Casa Alberobello si inaugura la mostra fotografica "L'opera di Antonio Curri per l'ultima dimora", dedicata al Cimitero della Capitale dei Trulli.Il Cimitero di Alberobello, costruito a partire dal 1885 su progetto dell'architetto Antonio Curri, è un luogo di notevole interesse architettonico. La mostra, curata da Francesco Pinto e composta da 15 scatti tratti dal suo omonimo libro, cattura la bellezza e la monumentalità del cimitero, definito un "vero e proprio museo a cielo aperto".L'inaugurazione della mostra sarà anche l'occasione per presentare i nuovi servizi cimiteriali digitali resi disponibili dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con ALDILAPP. L'app permetterà ai cittadini di: