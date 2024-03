Bartolini annuncia il nuovo disco ''Tilt''

MILANO - Bartolini, cantautore e polistrumentista che ha lasciato la Calabria per trasferirsi a Roma facendo tappa a Manchester, annuncia l’uscita e inaugura il pre-save del suo terzo album “TILT” fuori venerdì 12 aprile per Carosello Records. Si tratta di un nuovo progetto discografico più adulto e maturo, ma anche spensierato, giocoso, verace e legato indissolubilmente alle influenze dell’alternative rock che hanno formato musicalmente l’artista durante la sua adolescenza. Un disco che segna la crescita personale e artistica di uno dei rappresentanti del nuovo cantautorato indie/rock.

“C’è un anno e mezzo di vita dietro questo disco” - spiega Bartolini - “Un ciclo che ha attraversato slanci creativi e dubbi profondi, battute d’arresto e ritorni di fiamma. Ma con questi si sono presentate anche paura, solitudine ed esaurimento. Da qui è stato TILT: l’ansia che straripa di fronte alle scadenze, alle scelte difficili e alle crisi personali. Dopo Forever, ho scelto nuovamente il mio vissuto come punto di partenza del racconto, ma in una chiave differente e più profonda. Dove “Forever” descriveva il mio rifugio ideale attraverso le sensazioni della mia adolescenza e delle mie origini, TILT racconta il momento di inevitabile confronto con la vita adulta e con ciò che la definisce: la musica, una relazione e anche la stessa città di Roma. Un delicato equilibrio, una pila di bicchieri che a volte riesco a tenere in piedi e altre no. Questo cambiamento si riflette anche nell’inclusione di nuove sonorità: per la prima volta fanno la loro comparsa influenze jangle e r&b a fianco delle più familiari chitarre”.

Torna a pubblicare nuova musica dopo un 2023 consumato in tour con Lil Kvneki (PSICOLOGI), a distanza di 2 anni dalla pubblicazione del suo ultimo album “BART FOREVER” e 5 da quella dell’EP di esordio (“BRT, Vol.1”) che lo ha portato ad aprire due concerti di Calcutt

L’album è stato anticipato dai singoli “Cimitero”, canzone in apparenza leggera e spensierata che esorcizza l’elaborazione di un lutto, e “Chicco”, alternative banger che - con la partecipazione ribelle del collega napoletano Tripolare - elogia il bambino interiore e affronta l’inevitabile momento di crescita e responsabilizzazione di fronte alla vita adulta. I due brani sono stati presentati dal vivo alla prima data del MI AMI CLUB TOUR di Roma lo scorso 28 febbraio.