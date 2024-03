Giornata meteorologica mondiale 2024, 3BMeteo sarà partner dell'evento

3BMeteo anche quest’anno prende parte alle celebrazioni per la Giornata Meteorologica Mondiale. Dopo gli eventi del 2023 organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, nell’ambito delle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023, quest’anno l’azienda bergamasca leader del settore della meteorologia sarà partner dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM) e da Sapienza Università di Roma.

L’evento si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00 di sabato 23 marzo 2024 presso l’aula Amaldi del campus di Sapienza Università di Roma, articolandosi tra relazioni tecnico/scientifiche, interventi delle scolaresche presenti in platea.

3BMeteo, nella figura di Paolo Corazzon, meteorologo e responsabile del reparto media, prenderà parte all’evento con due diversi contributi: dapprima con la presentazione del docufilm “Greenland Mission” proseguendo poi con l’illustrazione delle nuove funzionalità dell’app, pensata per essere sempre più vicina agli utenti nel comunicare correttamente il cambiamento climatico, il tempo che fa e che farà.

“3BMeteo grazie alla sinergia con AISAM è lieta di prendere parte a questo importante evento celebrativo che da luce e lustro alla meteorologia e, che anno dopo anno, sta diventando l’appuntamento di riferimento in ambito meteorologico sia per gli addetti ai lavori che per la popolazione. “Da sempre in prima linea per la sensibilizzazione verso le tematiche riguardanti il cambiamento climatico e gli effetti che esso ha sulla popolazione” - afferma Gaetano Genovese, responsabile degli eventi scientifici dell’azienda orobica- “con il progetto “3BMeteo per il clima”, inaugurato lo scorso anno con una missione tra i ghiacci dell’artico groenlandese, 3BMeteo sceglie ogni anno una destinazione sul pianeta. L’obiettivo è quello di documentare e divulgare gli effetti del cambiamento climatico ma anche le conseguenze dell’azione antropica sugli ecosistemi. Dalla missione groenlandese è stato prodotto un docufilm dal titolo “Greenland Mission” che avremo il piacere di presentare alla platea durante l’evento. A questa iniziativa si affianca inoltre il progetto “3BMeteo per il sociale” che vede coinvolti diversi meteorologi di 3BMeteo in attività di divulgazione scientifica su argomenti riguardanti il cambiamento climatico e gli effetti che esso ha sulla popolazione, presso le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, associazioni di promozione sociale e di volontariato, RSA, ospedali e carceri.”