Riti della Settimana Santa Nojana: fede e tradizione popolare come metafora di rinascita

Processione dei Misteri con la reliquia della croce alle 15

Viste la grande affluenza di pubblico e le strade interessate dai riti, è stato predisposto un piano di viabilità con cinque aree parcheggio dislocate in diverse zone della città.L'amministrazione comunale e la Parrocchia di Santa Maria della Pace collaborano per valorizzare questa antica tradizione, che rappresenta un patrimonio immateriale di grande valore per la comunità nojana. L'obiettivo è di custodirne i significati autentici e di tramandarli alle nuove generazioni.I riti della Settimana Santa sono ad accesso libero e senza prenotazione. Per informazioni, è possibile scrivere al numero WhatsApp di Wonderland Eventi 393 729 52 98 o visitare le pagine Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@wonderland_eventi) di Wonderland Eventi.I riti della Settimana Santa Nojana offrono un'occasione unica per immergersi nella spiritualità della Pasqua e per vivere un'esperienza ricca di suggestioni e di significati. Un invito a riscoprire le radici della fede e della tradizione popolare in un contesto di profonda comunione.