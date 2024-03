Festa della Donna, 'Heroides' (da Ovidio) a Martano

MARTANO (LE) – "Progetto Heroides", ideato da Maria Margherita Manco, vuole essere un’esperienza immersiva nel Teatro non solo per attrici e attori, ma per chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questo mondo e portare il proprio entusiasmo e le proprie attitudini. – "Progetto Heroides", ideato da Maria Margherita Manco, vuole essere un’esperienza immersiva nel Teatro non solo per attrici e attori, ma per chiunque sia interessato ad avvicinarsi a questo mondo e portare il proprio entusiasmo e le proprie attitudini.





L’idea di questo progetto nasce dallo spettacolo Heroides, da Ovidio, che la Manco porta in scena dal 2016 e il cui debutto - in una veste del tutto nuova - sarà il prossimo 10 maggio a Lecce presso Teatro Asfalto.





Partendo dalla sua formazione classicista, che vede le donne eroine della scena e del quotidiano, simboli dei più alti valori umani e di forza interiore senza pari, M.M. Manco vuole creare una realtà tutta al femminile che ruoti attorno al teatro, più di una semplice compagnia: un progetto di coesione e inclusione sociale attraverso l’arte teatrale, in cui tutte le donne, insieme, possono esprimere la propria libertà e la propria potenza, da vere eroine. Il progetto è inclusivo per tutti: non ci sono limiti di età, di interessi (si può partecipare da attori o per formarsi in questa direzione, oppure semplicemente per contribuire in base alle proprie inclinazioni), di sesso (lavorare al femminile e per il femminile non significa assolutamente che gli altri siano esclusi, anzi!).





Il progetto avrà avvio effettivo nell’estate del 2024. La prima presentazione pubblica avverrà in una data simbolica, domani, 8 marzo, presso la Sala convegni comunale "Karol Wojtyla" di Martano, alle ore 18.





Ai saluti istituzionali del Sindaco Fabio Tarantino e della Presidente del Consiglio Comunale di Martano Maria Rosaria Caracuta, seguiranno gli interventi di Marco Della Gatta, Presidente dell’Ass. Musicale e Teatrale SPITHA – Suoni Poesia Interpretazione Teatro Arte, e di Maria Margherita Manco, che presenterà il progetto in dettaglio. La serata si concluderà in poesia e musica, con interventi del M° Marco Della Gatta, del sassofonista Marco Chiriatti, della stessa M. Margherita Manco, con la partecipazione degli allievi del corso di teatro e del coro polifonico Spitha. Non si esclude la presenza di artisti ospiti a sorpresa.





Donne per il Teatro, tutte insieme per dimostrare che siamo eroine, ovunque e ogni giorno, non in maniera scontata.





Teatro per le Donne, perché il teatro è uno strumento potente che ci unisce e ci permette di esprimerci in assoluta libertà.





INFORMAZIONI:

Progetto HEROIDES

Donne per il Teatro

Teatro per le Donne

Prima presentazione pubblica

8 marzo 2024

Ore 18

Sala Convegni Comunale "Karol Wojtyla"

Piazza Caduti, Martano (LE)

Ingresso libero

Per informazioni: 3384960251





Prossimi eventi SPITHA

20 e 21 MARZO 2024

HANNO FATTO UN DESERTO E LO HANNO CHIAMATO PACE

Da un’idea di Domenico Carusi

testo e regia – M. Margherita Manco

musiche originali, arrangiamenti e direzione coro – Marco Della Gatta

aiuto regia – Francesco Padula

con Maria Margherita Manco, Davide Manzone, Domenico Carusi

Marco Della Gatta - pianoforte

e con la partecipazione del coro polifonico "Spitha".