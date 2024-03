Monteroni: mercoledì 13 marzo 'Per lei, per tutte' riflessione sul romanzo 'Yael Peretz' di Alessandra Politi

MONTERONI (LE) - Mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 18.15, i Laboratori Urbani (Via Lopez y Royo 7) a Monteroni di Lecce, accoglieranno l’evento "per LEI per TUTTE", un momento di riflessione intorno al romanzo "Yael Peretz" di Alessandra Politi e ai temi relativi all’essere donna oggi. - Mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 18.15, i Laboratori Urbani (Via Lopez y Royo 7) a Monteroni di Lecce, accoglieranno l’evento "per LEI per TUTTE", un momento di riflessione intorno al romanzo "Yael Peretz" di Alessandra Politi e ai temi relativi all’essere donna oggi.





Dopo il saluto del sindaco Mariolina Pizzuto e di Maria Rosaria Manca presidente della locale sezione di Fidapa BPW Italy, interverranno: la sociologa Antonella Vantaggiato, la scrittrice Alessandra Politi, Imma Rizzo mamma di Noemi Durini (vittima di femminicidio nel 2017).





Sarà presente l’editore Claudio Martino. L’evento è organizzato da Edizioni Esperidi, con il patrocinio della città di Monteroni di Lecce, in collaborazione con Fidapa BPW sez. di Monteroni e associazione Casa di Noemi. Per informazioni contattare il numero 3895661849.





Questa la trama del libro: quando Yael incontra Matias è una ragazzina ferita e sola: fugge dalla guerra che le ha lasciato unicamente il ricordo della sua famiglia. Quando Matias incontra Yael è un uomo vicino all’apice del successo: regista affermato, si trova in Israele per girare alcune scene del suo nuovo film. Entrambi hanno fame di vita e di amore e affrontano i giorni con impeto; personaggi che diventano persone, cercano spazi al posto di vuoti e parole che riempiano silenzi, trasformano uno sguardo in poesia e coniugano i sogni sempre al futuro. In un mondo fortemente in pericolo, in una civiltà che vacilla sotto il peso di minacce che scompongono drasticamente la vita di ognuno, Yael Peretz trova la salvezza fra le pagine dei suoi libri, nella cura delle sue incertezze, in un amore che prende forza dai suoi difetti. La libertà della donna, un diritto che non sempre è scontato, diventa il valore per cui combattere e la giovane protagonista intende farlo. Per lei, per tutte. La corazza che protegge il suo petto acerbo serve a Yael per difenderla dall’ignoranza e dal pregiudizio ma si frantumerà in mille pezzi se a sfiorarla è l’amore vero. Così il suo cuore sarà salvo. E non solo il suo.





Per quel che riguarda l'autrice Alessandra Politi (Ruffano, Lecce, 1972) nel 1998 si laurea in Lettere moderne presso l’Università del Salento. Per Edizioni Esperidi, nel 2019 esordisce con il romanzo "Il coraggio nasce col sole" e nel 2020 ne realizza l’atteso prosieguo con "Il volo dei giorni rubati" dove tuttavia, l’autrice costruisce una trama completamente indipendente dalla precedente. Storie, quelle della Politi, che suggellano il suo essere scrittrice dell’animo, delle emozioni, dei sentimenti, di tutto ciò che fa vibrare le corde più vere dentro di noi. Nel romanzo "Nei silenzi del mondo" (Aletti editore, 2021) queste caratteristiche vengono non solo riconfermate, ma anche arricchite da un perturbante sfondo noir. Nel 2022 la sua produzione poetica viene inserita nella collana "I poeti di via Margutta" (Dantebus edizioni) e nell’antologia "Il Tiburtino" (Aletti editore). Questa ultima pubblicazione, "Yael Peretz", si propone quale romanzo di formazione in cui Politi, attraverso la protagonista, intende dare voce e rendere giustizia a tutte le donne: una battaglia di civiltà e non di genere.