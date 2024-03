Gastronomia, Nico Carlucci vince la Medaglia d'Oro e la Medaglia di Bronzo al Campionato Italiano della Colomba Fipgc 2024

Una grandissima soddisfazione è arrivata per Nico Carlucci, un tecnico panificatore di Grumo Appula: ha, infatti, trionfato al Campionato Italiano della Colomba 2024 organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria e Panificazione. Una grandissima soddisfazione è arrivata per Nico Carlucci, un tecnico panificatore di Grumo Appula: ha, infatti, trionfato al Campionato Italiano della Colomba 2024 organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria e Panificazione.





Durante l’evento, Nico ha conquistato due medaglie: una medaglia d’oro nella categoria "Colomba Classica" e una medaglia di bronzo nella categoria "Colomba Innovativa". Questo campionato, che si è tenuto a Massa Carrara il 3 e 4 marzo 2024, ha visto partecipare pasticceri e maestri del dolce provenienti da tutta Italia.





Per quel che riguarda la giuria, composta da esperti professionisti, era guidata dal Presidente della FIPGC, il Maestro Matteo Cutolo. Nico ha descritto questa esperienza come un momento di crescita professionale e umana, sottolineando l’importanza dello scambio di opinioni, tecniche ed esperienze con i colleghi. Dopo la premiazione, ha avuto un colloquio costruttivo con il Presidente Cutolo per migliorare ulteriormente le sue colombe, utilizzando farina di alta qualità e il suo lievito madre solido "Ordinho" per ottenere risultati eccellenti.