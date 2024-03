8 marzo, 'Pezzi d'uomo': a Mesagne lo spettacolo di Fabrizio Saccomanno

- La Stagione Teatrale organizzata dalla città di Mesagne in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese continua e in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne di venerdì 8 marzo, alle ore 21:00, propone uno spettacolo a tema: per la regia di Fabrizio Saccomanno, di e con Matteo Rocco Carbone, Riccardo Lanzarone, Simone Miglietta, Fabrizio Pugliese, Giuseppe Semeraro e Fabio Zullino, va in scena "Pezzi d’uomo".