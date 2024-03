Leccesi, parliamone insieme: domani in via Monteroni

LECCE - Lunedì 25 marzo alle 18.30 in Via Monteroni, angolo Via Fermi, nel quartiere Casermette, il sindaco Carlo Salvemini, accompagnato da assessori, consiglieri comunali, incontrerà la comunità del quartiere. Sarà il diciottesimo appuntamento della campagna “Leccesi, parliamone insieme”, che ogni settimana porta gli amministratori ad incontrare direttamente in strada i cittadini quartiere dopo quartiere, per confrontarsi sulle problematiche esistenti e i progetti in corso, per raccogliere segnalazioni e informare sui provvedimenti strategici che orientano le politiche urbane.«In cinque anni – con l’unica parentesi della pandemia – ho attraversato insieme ai miei assessori più volte tutti i quartieri della città, offrendomi per strada alle domande, agli interventi, alle segnalazioni dei cittadini – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Sono momenti di confronto diretto che mi hanno aiutato a prendere le decisioni, a commettere meno errori, a fare le scelte giuste per i miei concittadini. Lunedi prossimo sarò in via Monteroni, nel quartiere Casermette, per parlare ancora del quartiere e della città, per ascoltarvi, rispondere, spiegare, prendere nota. Vi aspetto».