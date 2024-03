'Tuglie Città del Rosato', al via la seconda edizione

TUGLIE - Sabato 16 marzo torna a Tuglie la seconda edizione di “Tuglie Città del Rosato”, l’evento dedicato alle tipicità vinicole del territorio con approfondimenti storici, degustazioni enogastronomiche e performance live ad animare il centro storico cittadino, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Tuglie.Approfondimento, intrattenimento e diffusione della cultura le direttrici del programma, stilato per il coinvolgimento di un pubblico variegato.Si parte alle ore 19 nella centralissima Piazza Garibaldi con la presentazione della ricerca storica sulla cultura del vino a cura del prof. Antonio Mastrolia, della Società di Storia Patria, con un’accurata ricostruzione sulla storia del vino rosato a Tuglie.A seguire, saranno inaugurate le degustazioni eno-gastronomiche a cura delle aziende del territorio, che saranno accompagnate dalla live performance di un’artista eclettica: Arianna Greco e la sua “Arte enoica”, l’arte di dipingere utilizzando il vino, ottenendo, così, su supporto telato, sfumature cromatiche che vanno dal rosso porpora al rosso aranciato, dal giallo dorato al giallo ambrato, dal rosa tenue al color mattone.La serata si concluderà con il live de Gli Avvocati divorzisti, per un viaggio nel meglio della musica italiana, grazie all’omaggio ai più grandi nomi del cantautorato italiano: da Lucio Dalla a Paolo Conte, da Modugno a Celentano e altri.“Narrare e mettere in risalto la tradizione vitivinicola della città di Tuglie sì da crearne un brand identitario, volano per un’attività di marketing territoriale strutturata, è l’obiettivo che continua a perseguire il Comune di Tuglie - Assessorato Cultura e Turismo - con l’organizzazione della seconda edizione dell’evento Tuglie città del rosato” dichiara l'Assessore al ramo Silvia Romano.L’accesso all'evento è gratuito.