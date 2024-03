Puglia set del thriller 'Stolen Girl' con il figlio di Clint Eastwood

BARI - La Puglia sarà protagonista del thriller internazionale "Stolen Girl", diretto da James Kent ("The Aftermath") e interpretato da star hollywoodiane come Kate Beckinsale ("Underworld"), Scott Eastwood ("Fast & Furious 8") e James Cromwell ("American Horror Story").Il film, prodotto da Ilbe in collaborazione con Voltage Pictures, è ispirato a una storia vera e racconta la vicenda di Maureen, una donna che si batte per ritrovare la figlia Amina, rapita dal suo ex marito in Libano.Le riprese, che avverranno principalmente in Puglia, avranno un impatto significativo sul territorio, con un budget di 25 milioni di euro e la creazione di nuovi posti di lavoro.Oltre a Kate Beckinsale, Scott Eastwood e James Cromwell, il cast di "Stolen Girl" include anche Nick Moran ("Lock, Stock and Two Smoking Barrels") e Ana Claudia Talancón ("El Crimen del Padre Amaro").La scelta della Puglia come location principale per le riprese di "Stolen Girl" conferma la crescente attrattiva della regione per il cinema internazionale."È emozionante annunciare l'avvio di questo progetto che conferma la volontà di Ilbe di raccontare storie avvincenti e di successo. Sono entusiasta di girare ancora una volta in Puglia, terra che amo e che nella sua versatilità riesce sempre a soddisfare le nostre esigenze."Ilbe è una società di produzione cinematografica e televisiva italiana fondata da Andrea Iervolino. La società ha prodotto film di successo come "The Humbling" con Al Pacino e "In the Shadow of the Moon" con Boyd Holbrook.Voltage Pictures è una società di produzione e distribuzione cinematografica americana fondata nel 2005 dal premio Oscar Nicolas Chartier. La società ha prodotto film di successo come "Dallas Buyers Club" e "The Hurt Locker".