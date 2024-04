Al via il primo Corso regionale di igiene industriale, accordo tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari Aldo Moro

BARI - Il primo corso regionale in Italia dedicato all'igiene industriale ha preso il via il 27 marzo presso la Fiera del Levante, coinvolgendo 50 professionisti tecnici e sanitari operanti nei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali della Puglia. Questo percorso formativo innovativo è frutto dell'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", sottoscritto dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, e dall’Assessore alla Sanità dott. Rocco Palese.Il corso, composto da 8 incontri per una durata totale di 60 ore, permetterà ai professionisti degli SPeSAL di acquisire competenze e conoscenze specifiche per svolgere verifiche in materia di igiene industriale. Questa disciplina mira a individuare e misurare le cause professionali che possono avere un impatto sulla salute e sul benessere dei lavoratori, fornendo strumenti per condurre indagini anche su popolazioni residenti in aree ad alto impatto industriale.Il ciclo di incontri affronterà tematiche riguardanti i rischi di natura chimica, fisica e biologica presenti nei luoghi di lavoro, fornendo agli operatori gli strumenti necessari per interpretare correttamente i risultati delle verifiche e intervenire efficacemente per ridurre o bonificare tali rischi.Il corso gode del patrocinio dell'Associazione Italiana Igienisti Industriali (AIDII – ETS) e vanta la partecipazione di docenti di alto livello nel campo della disciplina, tra cui la prof.ssa Mariella Carrieri dell’Università di Padova, il prof. Andrea Cattaneo dell'Università degli Studi dell'Insubria e il prof. Marco Derudi del Politecnico di Milano.L'assessore Palese ha commentato l'iniziativa sottolineando l'importanza della formazione come strumento essenziale per costruire luoghi di lavoro sicuri e produttivi, rappresentando un investimento per il presente e per il futuro.Per garantire il successo del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, è stato istituito un "Tavolo di governance e gestione", composto dai rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico. La Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” sono rappresentate rispettivamente da dirigenti e funzionari esperti nel settore della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.Per ulteriori dettagli sul programma completo del corso è possibile consultare il sito di Puglia Salute.