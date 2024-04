Brindisi, sabato 13 aprile presentazione del libro 'La Luna da Sotto il Mare' di Nathan Kiboba

BRINDISI - Proseguono gli eventi culturali nella città di Brindisi: sabato 13 aprile, alle ore 18:00, nell'incantevole cornice dell'ex Convento Santa Chiara, si terrà la presentazione del libro "La Luna da Sotto il Mare" di Nathan Kiboba, edito da People Edizioni. - Proseguono gli eventi culturali nella città di Brindisi: sabato 13 aprile, alle ore 18:00, nell'incantevole cornice dell'ex Convento Santa Chiara, si terrà la presentazione del libro "La Luna da Sotto il Mare" di Nathan Kiboba, edito da People Edizioni.





Nathan, noto co-conduttore de "Le Iene", ha conquistato il cuore del pubblico grazie ai suoi sketch, che affrontano con ironia e intelligenza il tema dell'immigrazione. Attore e stand-up comedian di grande talento, Nathan ha incantato gli spettatori in tutta Italia con i suoi spettacoli dal vivo e le sue apparizioni televisive. Accompagnato da Cristiano Sormani Valli, autore del libro, sarà moderato dalla giornalista Anna Saponaro.





Per quel che riguarda il libro, narra il viaggio emozionante e divertente di Nathan Kiboba M’bang-a-ngo, dalla Repubblica Democratica del Congo all'Italia. È una storia di migrazione che tocca il cuore, un racconto che mescola commozione e allegria, mostrandoci come la vita possa cambiare da un momento all'altro. Nathan parte da Kinshasa, vola fino in Libia, attraversa il Mediterraneo su un gommone, approda in Calabria e risale la penisola su un autobus, per poi pedalare per le strade della Lombardia. In tutto questo, non perde mai di vista la sua passione per la comicità e il cabaret. "La Luna da Sotto il Mare" è anche la storia di un sogno che diventa realtà. Sul palco e sulla pagina, Nathan Kiboba ci fa ridere anche nei momenti più difficili, offrendoci una testimonianza brillante e speranzosa.





La serata sarà aperta dai saluti del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e dall'intervento di Maurizio Guadalupi, responsabile del SAI di Brindisi.





L'evento è organizzato dalla cooperativa Solerin (Solidarietà e Rinnovamento), dal SAI (Servizio Accoglienza e Integrazione) di Brindisi e dal Consorzio Sociale Br 1, in collaborazione con Santa Spazio Culturale e Mondadori Bookstore Brindisi. Inoltre, è supportato dalla Comunità Africana Brindisi, dall'Associazione Migrantes Odv Brindisi, dall'Anpi provinciale Brindisi, dall'Associazione Compagni di Strada Brindisi, dal Presidio Libera "Antonio 'Tony' Sottile e Alberto De Falco Brindisi, da Mesagne Bene Comune, da Arci Brindisi, dall'Associazione Voci dalla Terra, dall'Associazione Il Giunco e dal Forum per Cambiare l'Ordine delle Cose della provincia di Brindisi. L'ingresso è gratuito.