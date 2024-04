Manduria, arriva il 'Primo maggio solidale' all'Aviosuperficie Aerotre

MANDURIA (TA) - Dopo l'evento "Pasquetta solidale" che ha riunito centinaia di persone e bambini intorno alla festa, l'associazione In & Aut si riorganizza per celebrare il "Primo maggio solidale", dedicato a tutti gli operatori che lavorano nel sociale ma anche per raccogliere Fondi per le famiglie che ogni giorno affrontano problematiche dovute all’autismo. Un evento sociale che raduna tanti volontari, artisti e animatori che gestiranno la giornata. - Dopo l'evento "Pasquetta solidale" che ha riunito centinaia di persone e bambini intorno alla festa, l'associazione In & Aut si riorganizza per celebrare il "Primo maggio solidale", dedicato a tutti gli operatori che lavorano nel sociale ma anche per raccogliere Fondi per le famiglie che ogni giorno affrontano problematiche dovute all’autismo. Un evento sociale che raduna tanti volontari, artisti e animatori che gestiranno la giornata.





La presidente Valentina Valentini si ritiene nuovamente soddisfatta per l'incredibile lavoro che i suoi volontari stanno riuscendo a svolgere in questi giorni, anche grazie all' aiuto dell'associazione di Erchie i "Contro Cultura" e a tutti i soci dell'Aviosuperficie Aerotre di Manduria che ogni volta rispondono positivamente al richiamo solidale del volontariato.





La giornata si espleterà con animazioni, balli di gruppo, spettacoli di artisti locali, karaoke, tante mascotte che faranno sorridere i bambini, gonfiabili e tanti altri giochi per grandi e piccini, inoltre la zona è fornita di una vasta area per il picnic in pineta nella quale le famiglie potranno fermarsi per pranzare.





La presidente continua ringraziando tutti gli sponsor della giornata senza i quali non avrebbe potuto svolgere l'evento e soprattutto ItalBio Energy di Erchie che ha contribuito in maniera considerevole per la riuscita dello stesso. Conclude, invitando tutti coloro che vogliono divertirsi a passare una giornata insieme a loro in segno dell'allegria per un fine sociale e solidale.





L'inizio della festa è per le ore 10:30 del 1° Maggio presso Aviosuperficie Aerotre di Manduria, i biglietti sono già in prevendita, per info e prenotazioni chiamare i numeri in locandina.