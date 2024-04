Ostuni, lunedì 22 aprile il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli incontrerà cittadini e amministrazione

Tanzarella: "Un’occasione di confronto fondamentale". Turco, politiche sociali: "Un’opportunità importante per il nostro territorio".





OSTUNI (BR) - L’amministrazione di Ostuni in collaborazione con la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap FISH-ETS ospita il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli per un incontro pubblico aperto a cittadinanza e istituzioni. L’evento si terrà lunedì 22 aprile alle ore 10.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Monte Sarago.





"Disabilità: Come trasformare le attuali sfide in opportunità di crescita". Da un welfare di protezione ad un welfare di riconoscimento dei diritti per le persone con disabilità tra gli argomenti sul tavolo della giornata di dibattito e formazione che sarà presieduta dal Presidente Fish-Ets e Consigliere CNEL Vincenzo Falabella.





Per l’Amministrazione di Ostuni saranno presenti il vicesindaco e assessore all’Ambiente Giuseppe Tanzarella, il Consigliere Provinciale e Comunale Domenico Tanzarella e l’assessora alle Politiche Sociali Antonella Turco. L’invito alla giornata è esteso a tutta la cittadinanza, le associazioni territoriali del terzo settore, cooperative sociali e scuole del territorio.





"La visita del ministro della disabilità nella nostra città sarà un momento importante soprattutto per parlare di integrazione – queste le parole del Vice Sindaco di Ostuni Giuseppe Tanzarella - L’incontro, organizzato dal nostro concittadino Vincenzo Falabella, servirà alla nostra amministrazione per confrontarci sulle fondamentali tematiche legate alla disabilità, che coinvolgono tutti gli ambiti in cui è forte l'esigenza di eliminare gli ostacoli che si frappongono al riconoscimento dei diritti di chi è diversamente abile. Il ministro farà, altresì, visita alla 'Nostra Famiglia', struttura da sempre vicina alle esigenze di chi è in difficoltà ed espressione sul territorio dell'irrinunciabile principio di sussidiarietà".





"La presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli nella nostra città -dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Antonella Turco - sarà motivo per riflettere e confrontarsi sulla necessità di garantire alle persone con disabilità un progetto di vita personalizzato partecipato ed indipendente e per conoscere quello che a livello nazionale e territoriale si può fare per vedere riconosciuta la propria disabilità e garantire pari opportunità. Il ministro visiterà, insieme al Presidente Fish-Ets l'avvocato Vincenzo Falabella e ad una delegazione locale, la struttura della Nostra famiglia, una realtà, da anni, punto di riferimento per la disabilità a livello territoriale".





Il Ministro Alessandra Locatelli insieme al Presidente Fish_Ets e Consigliere Cnel Vincenzo Falabella faranno inoltre visita al Centro di Riabilitazione "La Nostra Famiglia".