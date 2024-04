Polignano a mare accoglie il G7 con la 'Coppa dei Presidenti'

POLIGNANO A MARE - In l’occasione del prossimo G7 che il Governo italiano presiederà dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, precisamente a Borgo Egnazia, con una tappa a Polignano a Mare, Francesco Sperti e la famiglia Modugno, gestori dello storico bar-gelateria di Polignano a Mare “Mario Campanella il Supermago del Gelo” ha creato la “Coppa dei Presidenti” con i seguenti gusti di gelato artigianale: pistacchio di Sicilia, nocciola Gentile delle Langhe presidio slow food, Zuppa inglese, panna fresca e granella di mandorle Filippo Cea di Toritto presidio Slow food.Nella creazione di questa nuova prelibatezza, Francesco Sperti ha voluto mettere in evidenza alcuni dei tanti pregiati prodotti alimentari italiani, che nella scelta della composizione hanno anche un significato interessante per il consumatore, e in particolare, il Sud, il Centro e il Nord della nostra Penisola. Il Pistacchio di Sicilia posto all’estremità inferiore della Coppa, rappresenta uno dei primi punti di approdo per i popoli che arrivano in Italia dal Mediterraneo.In superficie troviamo la Nocciola Gentile della zona delle Langhe, dunque a Nord della Penisola, la Zuppa inglese che di “inglese” non ha nulla in quanto, questo dolce è nato tra Emilia e Toscana ed è chiamato così perché in origine conteneva del rum, la bevanda dei marinai di Sua maestà e veniva servito agli ospiti in occasione delle feste di Corte.Infine c’è la spolverata di granella di mandorle di Toritto in Puglia, la terra “magica” che ospiterà questa importante iniziativa a cui parteciperanno tutti i più grandi leaders del Mondo.