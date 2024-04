Trinchera (Nuovo PSI Brindisi): 'Vicino all'Arma dei Carabinieri per la perdita dei giovani Francesco Pastore e Francesco Ferraro'

"Esprimo tutto il mio cordoglio alle famiglie dei 2 carabinieri pugliesi, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, tragicamente scomparsi nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi in un incidente a Campagna nel salernitano mentre erano in servizio" ha dichiarato, in una nota stampa, Pino Trinchera, segretario della provincia di Brindisi del Nuovo PSI nonché per tanti anni appartenente all'Arma dei Carabinieri.