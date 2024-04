Asl Brindisi: 'Il servizio di Tac di Fasano e la radiodiagnostica di Cisternino non sono stati sospesi'

BRINDISI - "In merito a quanto segnalato dal Consigliere regionale Fabiano Amati riguardanti i presunti disservizi della Radiologia della Asl Brindisi, si precisa che il servizio di Tac di Fasano e la radiodiagnostica di Cisternino non sono stati sospesi" si legge in una nota stampa a cura della Asl Brindisi. - "In merito a quanto segnalato dal Consigliere regionale Fabiano Amati riguardanti i presunti disservizi della Radiologia della Asl Brindisi, si precisa che il servizio di Tac di Fasano e la radiodiagnostica di Cisternino non sono stati sospesi" si legge in una nota stampa a cura della Asl Brindisi.





"L’azienda, per far fronte alla cronica carenza di medici aggravata nello specifico dal pensionamento dell'unico radiologo in servizio a Fasano, ha disposto una temporanea riduzione di alcune prestazioni. Si sottolinea, inoltre, che già da tempo il servizio viene assicurato attraverso l'utilizzo di professionisti dell’ospedale Perrino. Il disagio sarà limitato nel tempo poiché si stanno già mettendo in atto soluzioni utili a garantire le prestazioni ordinarie. Sull’utilizzo degli specializzandi nelle strutture di Radiologia dell’azienda, poi, la direzione strategica della Asl ha attivato un dialogo costruttivo con l’Università di Bari che porterà all’assunzione di giovani professionisti" si legge ancora nella nota stampa a cura della Asl Brindisi.