A Trani il concerto 'Piano Star Chamber Music'

TRANI - Dopo il trionfo del Festival Internazionale Archi Del Mediterraneo, l'Associazione Culturale e Musicale Hermes porta un nuovo evento imperdibile sul territorio tranese. Sabato 4 maggio alle ore 20:00, presso l’Auditorium dell’ex conservatorio di San Luigi di Trani, si terrà un concerto straordinario che vedrà esibirsi alcuni dei talenti più acclamati nel panorama musicale internazionale.Tra gli artisti in scena, spiccano il pianista Alessandro Deljavan, la violinista Aleksandra Hałaczkiewicz, la violista Barbara Ciccone e il violoncellista Mauro Monopoli. Questi musicisti di fama mondiale incanteranno il pubblico con le straordinarie opere di Brahms e Dvorak.Il pianista italiano Alessandro Deljavan è conosciuto per la sua abilità tecnica e per l'intensità emotiva delle sue esibizioni. Ha suonato con alcune delle orchestre più prestigiose del mondo e vantare una carriera internazionale di grande successo. Deljavan è anche Direttore Artistico della scuola Opera Master di Villamagna e Professore di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica U. Giordano di Rodi Garganico.Accanto a Deljavan, si esibiranno giovani talenti già affermati nel panorama musicale internazionale. La violinista Aleksandra Hałaczkiewicz è conosciuta per la sua precisione e la sua vivacità interpretativa, mentre la violista Barbara Ciccone ha conquistato numerosi premi internazionali e collabora con importanti orchestre. Il violoncellista Mauro Monopoli, unico italiano premiato nella storia del leggendario Tchaikovsky Competition for young musicians di Mosca, si è già esibito in tutto il mondo.Durante il concerto, il pubblico potrà godere delle straordinarie esecuzioni del Piano Quartet Op.60 di Brahms e del Piano Quartet Op.87 di Dvořák, garantendo un'esperienza musicale indimenticabile.I biglietti per il concerto "Piano Star Chamber Music" del 4 maggio sono acquistabili al costo di 12 euro. Le prevendite sono disponibili sul sito www.diyticket e tramite Call Center 060406 o al botteghino contattando i numeri: +39 3479640366/ +39 3468296657 o via email all'indirizzo accademia.filarmonica.med@gmail.com. Non perdete l'occasione di vivere un'emozionante serata di musica di altissimo livello a Trani.