Afrocosmico: Club Culture e Controcultura al Spazio Murat

BARI - Torna ad accendere i riflettori su Spazio Murat la rassegna musicale "Afrocosmico", ideata da Nicola Conte insieme a Cloud Danko e Nico Panzini. La seconda edizione di questo progetto, che unisce club culture e controcultura, promette di trasformare l'hub culturale di piazza del Ferrarese in un epicentro di suoni innovativi e stimolanti.Dopo il successo del primo set con Joaquin Joe Claussell, il prossimo appuntamento è fissato per l'11 maggio, quando sarà la volta di Sadar Bahar, definito il "dj dei dj" da Theo Parrish. Questo evento rappresenta il secondo dei quattro appuntamenti previsti per la seconda edizione di Afrocosmico, che si protrarrà fino a dicembre 2024. L'obiettivo della manifestazione è quello di introdurre una cultura alternativa nella vita notturna pugliese, sfuggendo all'omologazione dei club convenzionali.Sadar Bahar, noto per la sua dedizione al suono del disco soul, si esibirà grazie alla sua vastissima collezione di vinili e alla sua ricerca musicale senza fine. Cresciuto negli anni '70 nella metropoli dell'Illinois, Bahar ha contribuito a definire il suono di Chicago a livello mondiale, proponendo un mix di musica calda, seducente e ricca di melodie cosmic e voodoo funk.Durante la serata, Sadar Bahar, Nicola Conte e Cloud Danko si alterneranno dietro la consolle, accompagnati dalle video installazioni del collettivo Wallness Club, che con la loro urban art renderanno l'atmosfera di Spazio Murat ancora più vibrante e orientata al club.I biglietti per l'evento sono disponibili in prevendita su Dice al prezzo di 18 euro ( https://link.dice.fm/q070377a73de ) e saranno venduti in loco al botteghino al costo di 23 euro.Per maggiori informazioni, è possibile visitare i seguenti link: