Maggio all'infanzia: venerdì spettacoli circensi negli chapiteau di Bari e Molfetta

ph_Silvio Maccheroni

MOLFETTA - Venerdì 24 maggio una nuova giornata di spettacoli tra teatro e arti circensi a Bari e Molfetta con la XXVII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia.Si parte dal capoluogo con Gran Cabaret Madera, in programma nello chapiteau di Circo Madera installato nel piazzale interno del Teatro Kismet. Alle ore 18 in scena uno spettacolo che è un vero e proprio elogio al fallimento! Silvia Laniado, Roberto Sblattero, Nicola Bertazzoni, Donatella Zaccagnino e Isaac Valle interpretano una serie di personaggi improbabili prova a fare il proprio numero, ma c’è sempre qualcosa che va storto. Gli inaspettati imprevisti che entrano in scena diventano però l’occasione per aprire nuovi e sorprendenti scenari. Lo spettacolo sarà in replica anche sabato 25 maggio alle ore 21 e domenica 26 maggio alle ore 11 e 19.30.Ci spostiamo poi a Molfetta, all’interno dello chapiteau del Circo Paniko immerso nel verde del parco urbano Baden Powell. Il pomeriggio di appuntamenti circensi si apre alle ore 18 con Cabaret Paniko. Uno spettacolo che raccoglie i migliori talenti del collettivo, unendo così i numeri più classici a quelli più sperimentali e di ricerca. Un circo contemporaneo con acrobatica, musica dal vivo e tanta ironia. Alle ore 21 poi nuova replica di Apocalippo: tra musica e acrobazie, senza morale e con disarmante ironia, lo spettacolo accoglie la preoccupazione di questo tempo, giocando a confondere punti di vista, per disorientare e perdersi, unica condizione per potersi ritrovare.Appuntamenti adatti a un pubblico di tutte le età. Gli spettacoli del Circo Madera prevedono un biglietto di 7 euro, disponibile online sul circuito Vivaticket.com e al botteghino del Teatro Kismet. Gli spettacoli del Circo Paniko prevedono un biglietto 3 euro con offerta libera a fine spettacolo, disponibile online sul circuito Vivaticket e al botteghino dello chapiteau a partire da un’ora prima dello spettacolo.Il programma completo del Maggio all’infanzia è disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it Il Festival è organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, il progetto a cura di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. Con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, e della Camera di Commercio Bari, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Culturale Coreano in Italia e Kofice (Fondazione Coreana per lo scambio culturale internazionale). Con il patrocinio e il sostegno del Garante dei diritti del minore e del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia.In collaborazione con il Teatro stabile d'innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e con Casa dello spettatore di Roma, Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi, ARPA Puglia, Conservatorio di Musica ‘Nino Rota’ di Monopoli, Pro loco di Martina Franca. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).