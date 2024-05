Apulia Film Commission: al via il progetto europeo REEL sul cineturismo

BARI - L’incontro, organizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission in qualità di partner capofila, ha visto il coinvolgimento di tutti i partner di progetto, avviando la pianificazione delle attività da realizzare e gettando le basi per una collaborazione proficua finalizzata a potenziare il cinema come strumento di promozione territoriale. Il partenariato comprende, sul lato italiano, il Comune di Venezia ed il Comune di Rimini, mentre sul lato croato l’Agenzia Culturale Istriana e gli enti pubblici Art-Kino e Dubrovnik Cinemas. Sono partner associati il Centro Audiovisivo Croato e la Città di Pazin, entrambi croati.REEL affronta la sfida della diversificazione e delocalizzazione dei flussi turistici investendo in percorsi alternativi, quali le destinazioni cinematografiche. Il cineturismo, infatti, è uno dei settori in maggior crescita dell'industria e rappresenta uno strumento innovativo e di grande impatto per commercializzare le destinazioni. Il progetto, quindi, sostiene lo sviluppo di una nuova offerta turistica, sperimentando modelli innovativi per valorizzare al meglio i beni culturali e naturali dei territori coinvolti e massimizzando così le sinergie tra il settore audiovisivo e quello turistico.Nel corso di 30 mesi, REEL attuerà un programma completo di iniziative transfrontaliere nel settore audiovisivo e turistico riunendo attori chiave nella realizzazione di nuove produzioni creative ed investendo nella qualificazione di capitale umano. Tra le attività pianificate, la creazione di app pilota alla scoperta dei luoghi del cinema nei territori coinvolti, attraverso percorsi cinematografici appositamente ideati per cittadini e visitatori. Saranno prodotti, inoltre, 8 cortometraggi diretti da giovani registi provenienti delle regioni coinvolte e girati nell'area del programma. Oltre alle attività di formazione transfrontaliere focalizzate sull'audiovisivo e dedicate ai giovani, sono previste anche azioni pilota creative per valorizzare il cinema come patrimonio culturale e strumento di promozione territoriale. Per quanto riguarda la Puglia, è prevista un’attività di musealizzazione del patrimonio espositivo di manufatti ed opere di scena presso l’Apulia Film House, che contribuirà ad arricchire ulteriormente la fruizione dell'immaginario visivo ricostruito attraverso il cinema.Il kick-off meeting ha gettato basi solide per avviare le attività previste, enfatizzando la collaborazione, la creatività ed il potente impatto del cinema nel celebrare la diversità culturale e promuovere il patrimonio regionale.“Dopo diverse esperienze di successo su altri progetti Interreg, è la prima volta che la Fondazione Apulia Film Commission partecipa come partner capofila al Programma Interreg Italia-Croazia. Siamo entusiasti di collaborare con nuovi partner ed espandere la nostra rete con il progetto REEL. Allo stesso tempo, siamo lieti dell'energia e dell'entusiasmo dimostrati da tutti i partecipanti durante l’incontro", ha dichiarato Cristina Piscitelli, Responsabile Ufficio Progettazione e Gestione Progetti della Fondazione. "L'impegno e la creatività manifestati dai nostri partner confermano la nostra visione condivisa di utilizzare il cinema per promuovere lo scambio culturale tra Italia e Croazia”.REEL è finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021/2027 nell'ambito della 1^ Call per Progetti Standard, Asse Prioritario 4 (Cultura e turismo per uno sviluppo sostenibile), obiettivo specifico 4.1 (Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell’innovazione sociale). Con un budget totale di €2.039.217,00, co-finanziato per l’80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) mentre per il restante 20% (per i beneficiari italiani) garantito dal Fondo di Rotazione Nazionale, il progetto è iniziato il 1° marzo 2024 e si concluderà il 31 agosto 2026.