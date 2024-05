Irccs De Bellis: al via 122 nuove assunzioni

BARI - Con l’approvazione da parte della giunta regionale dei piani assunzionali 2024-2025 delle aziende del servizio sanitario sono state autorizzate per l’Istituto di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico specializzato in gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte ben 122 nuove assunzioni. Così in una nota Congiunta il Direttore Generale Tommaso Stallone e il Presidente del Civ Enzo DelvecchioCosì la Regione Puglia ha accolto la richiesta dell’Irccs “De Bellis” per le assunzioni del personale necessario a mantenere e migliorare i risultati ottenuti nel 2023, concedendo un incremento economico per poter assumere medici, infermieri, tecnici e OSS necessari ad assicurare i migliori standard di assistenza e far fronte all’incredibile aumento delle attività sanitarie che si sono verificate lo scorso anno.Ringraziamo il Presidente Emiliano per la particolare attenzione riservata al nostro Istituto, convinti come siamo di poter ancora migliorare gli straordinari dati di attività del 2023.Dati che hanno mostrato un incremento di oltre il 40% rispetto all’anno precedente per la chirurgia e un significativo aumento della produzione in tutte le attività dell’Ente (oncologia, gastroenterologia etc).Siamo molto soddisfatti per il riconoscimento di queste maggiori risorse, che saranno indirizzate a:1) consolidare ed aumentare le attività della chirurgia bariatrica attraverso l’assunzione di medici, infermieri ed OSS;2) incrementare le attività della chirurgia generale con l’assunzione di medici, infermieri ed OSS;3) incrementare l’assunzione di nuovi medici oncologi per il notevole aumento delle attività della UOSD di Oncologia;4) incrementare le unità di gastroenterologi e infermieri per le attività del Centro di Riferimento Regionale per le IBD, le malattie infiammatorie croniche intestinali;5) incrementare il numero di radiologi per l’aumentata attività della radiologia interventistica;Sono state autorizzate ben 85,5 unità (pari ad € 4.406.799,00) già presenti nel precedente piano assunzionale ed altre 37 unità in più (pari ad € 2.581.600,00) per un totale di € 6.791.699,00 per 122,5 unità di personale.