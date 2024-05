Aretha Franklin, la Regina del Soul che ha conquistato intere generazioni

L’incontro con Clive Davis, produttore di fama mondiale e artefice del successo di talenti come Santana, Springsteen, Janis Joplin e Whitney Houston, le cambierà la vita, facendole vivere una nuova stagione di successi. Ben conscio del potenziale dell'artista, Davis la mette in mano ad uno dei più grandi produttori dell’epoca, Arif Mardin.

Mardin le confeziona un album perfetto, che le permetterà di ottenere una candidatura ai Grammy Award ( gli Oscar della musica ) con la canzone CAN’T TURN YOU LOOSE di Otis Redding. Il disco contiene un repertorio che permettono alla Franklin di esprimere tutto il suo potenziale vocale.

Ne verranno estratti tre singoli che, dopo anni, permetteranno alla cantante di rientrare in classifica con grande successo. United toghether è una di quelle canzoni che rimarranno nella storia delle hit della cantante. Come to me e What a fool believe godranno del traino del buon riscontro del primo singolo e daranno un nuovo impulso alla carriera della star americana.

Aretha è il primo album con la nuova etichetta Arista Records ( fondata proprio da Clive Davis ) dimostrando, ancora una volta, che il suo ciclo non era finito. La meravigliosa voce di Aretha Franklin ha emozionato e conquistato diverse generazioni, facendola diventare la Regina del Soul.

Consiglio di ascoltare: Aretha Franklin sings the Great Dica Classic, This girl’s in love.