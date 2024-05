Sesta sconfitta interna del Lecce: Atalanta vince 2-0 al 'Via del Mare'

- Il Lecce incassa la sesta sconfitta interna di questo campionato, perdendo 0-2 contro l’Atalanta nella trentasettesima e penultima giornata di Serie A. Al "Via del Mare", la squadra salentina non riesce a opporsi efficacemente ai bergamaschi, che si impongono con autorità.Nel primo tempo, l'Atalanta si rende subito pericolosa: al 3' Miranchuk sfiora il gol con un tiro insidioso. Poco dopo, al 6', Pasalic va vicino alla rete con un'altra occasione per i lombardi. La risposta del Lecce arriva all'8' con Piccoli, che però non riesce a concretizzare una buona occasione. Al 18', Bonfanti dell’Atalanta non trova la porta con un colpo di testa. Il Lecce prova a reagire al 26' con un tiro di Dorgu che, però, non inquadra lo specchio della porta. Al 45', un gol di Dorgu viene annullato per fuorigioco, lasciando il punteggio sullo 0-0 alla fine del primo tempo.Nella ripresa, l’Atalanta prende il controllo del match. Al 2', Krstovic del Lecce va vicino al gol, ma un minuto dopo, al 3', De Ketelaere porta in vantaggio i bergamaschi con un pallonetto di destro su assist di Scamacca. L’Atalanta raddoppia all'8' con Scamacca, che segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Miranchuk. I lombardi continuano a dominare e al 29' Scalvini sfiora il terzo gol. Al 40', il Lecce ha un'ultima occasione con Piccoli, che colpisce il palo su punizione.Con questa sconfitta, il Lecce resta al tredicesimo posto in classifica con 37 punti, mentre l’Atalanta sale al quinto posto con 66 punti, garantendosi la qualificazione alla Champions League. La prestazione del Lecce lascia l’amaro in bocca ai tifosi, mentre l’Atalanta festeggia una vittoria che consolida la sua posizione tra le grandi del campionato.