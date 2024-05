Bagno di coccole per i cani del canile sanitario di Bari: evento benefico con i toelettatori di Joe Zampetti

BARI – Una mattinata di cura e generosità a favore degli amici a quattro zampe meno fortunati. È in programma giovedì 9 maggio a partire dalle ore 10 al canile sanitario di Bari (via dei Fiordalisi, 24 Z.I.) un evento benefico organizzato da Joe Zampetti, la catena di negozi dedicati al pet care più grande del Sud Italia, presente con ventuno punti vendita in Puglia e Molise.Durante la mattinata i toelettatori Walter Maccagni, Lorenzo Polieri e Valeria Maccuro, rispettivamente gestori delle toelettature dei punti vendita di Bari (Via Redi e via Amendola), Monopoli e Fasano insieme al loro staff, offriranno gratuitamente i loro servizi ai cani ospiti del canile, garantendo loro un momento di cura e attenzione che va oltre il semplice gesto di toelettatura.Ma l'impegno di Joe Zampetti, da sempre attenta agli animali meno fortunati con innumerevoli iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio, non si ferma qui: per l'occasione, verranno donati anche antiparassitari, per garantire un’ulteriore protezione per la salute dei cani ospitati dal canile. «Questa iniziativa - spiegano Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti - rappresenta solo una delle molteplici azioni che Joe Zampetti intraprende per promuovere il benessere degli animali e supportare le comunità locali. Con questo evento ci auguriamo di poter sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sulle necessità dei canili e sull'importanza della cura e dell'attenzione verso gli animali meno fortunati».